Синоптик Позднякова: 24 февраля Москву снова накроет снегопад

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что уже 24 февраля Москву снова накроют снегопады.
— Местами по области сильный снег. Рассчитывать на весенние процессы не приходится, — отметила синоптик в беседе с RT.
На выходных температура приблизилась к нулевым значениям, но оттепель будет недолгой. Уже во вторник Москва попадет в тыловую часть циклона, всю новую рабочую неделю будут морозы. Температурные показатели окажутся на 2−3 градуса ниже нормы.
А 26 февраля по области температура опустится до −12 °С, днем до −5 °С.
Устойчивое повышение температуры ожидается только в первых числах марта.
24 февраля циклонический вихрь накроет большую часть европейской территории страны. В частности, сильные снегопады ожидаются в Среднем Поволжье и в Башкирии. Осадков не ожидается в Республике Коми, Ненецком округе и на юге страны. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов РФ, пишет Газета.ru.
Из-за надвигающегося циклона в Москве введен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 21:00 мск понедельника до 21:00 мск вторника, пишет Life.ru.