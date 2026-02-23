Синоптик Позднякова: 24 февраля Москву снова накроет снегопад

На выходных температура приблизилась к нулевым значениям, но оттепель будет недолгой. Уже во вторник Москва попадет в тыловую часть циклона, всю новую рабочую неделю будут морозы. Температурные показатели окажутся на 2−3 градуса ниже нормы.