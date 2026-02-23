Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура воздуха в Башкирии 24 февраля: ночью −13…-27, днем −1…-12

В Башкирии прогнозируются скачки температур.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 24 февраля ожидается резкое колебание температур. Синоптики прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Будет дуть южный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до −13…-18 градусов, в отдельных районах похолодает до −22…-27. Днем воздух прогреется до −7…-12, местами возможно потепление до −1 градуса.

Утром на трассах возможен туман, видимость составит 1−2 километра. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность.

В Уфе также будет преимущественно без осадков. Ветер южный, 5−10 м/с. Ночью температура воздуха составит −14…-16 градусов, на окраинах города — до −21. Днем ожидается −6…-8 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.