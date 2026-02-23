Вашингтон
Скалолазов из России допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация скалолазания (World Climbing) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Исполнительный совет World Climbing на заседании, прошедшем в Турине, отменил отстранение федераций скалолазания России и Белоруссии. В заявлении также указано, что федерация сохраняет запрет на организацию международных соревнований в России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

— World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях при соблюдении критериев нейтральных спортсменов, — приводит информацию от организации ТАСС.

Российские и белорусские скалолазы были отстранены от международных турниров с 2022 года.

В середине декабря Международная шахматная федерация разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики.

22 декабря стало известно, что Международная федерация конного спорта объявила, что с 15 января 2026 года спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях среди детей и юниоров с национальной символикой.