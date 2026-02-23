Скалолазов из России допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Исполнительный совет World Climbing на заседании, прошедшем в Турине, отменил отстранение федераций скалолазания России и Белоруссии. В заявлении также указано, что федерация сохраняет запрет на организацию международных соревнований в России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.