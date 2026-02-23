Гастроэнтеролог Мазько: людям с заболеваниями сердца противопоказан пост

Гастроэнтеролог Инна Мазько предупредила, что некоторым категориям людей не стоит соблюдать пост. В противном случае это может нанести вред здоровью. Не стоит отказываться от пищи животного происхождения людям с сердечно-сосудистыми патологиями.
— Особую опасность для сердечников представляет полное исключение воды в течение дня. Это грозит обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Это, в свою очередь, может спровоцировать сбои сердечного ритма, — сказала Мазько Lenta.ru.
Пост опасен для диабетиков, так как регулярные приемы пищи позволяют держать в норме показатели сахара в крови, избегая резких скачков.
При панкреатите, язвенной болезни в стадии обострения, в период восстановления после операций, травм или тяжелого лечения, после или во время прохождения химиотерапии или лучевой терапии не стоит ограничивать себя в питании.
Противопоказанием также является желчнокаменная болезнь, при долгих перерывах могут обостриться колики и холецистит.
Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля. Каждая неделя называется Седмица. Последняя Страстная седмица — самая важная неделя, каждый день имеет свое название, а верующие вспоминают последние земные дни Христа и события Евангелия, такие как Тайная вечеря, предательство Иуды, страдания на Голгофе и чудо воскрешения, сообщает 360.ru.
Во время поста вводятся жесткие ограничения по питанию. Под запретом молочные продукты: молоко, сыр, творог, сметана, сливочное масло. Нельзя есть яйца и любые блюда с их содержанием. Рыба разрешается лишь дважды — в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье 5 апреля. В Лазареву субботу 4 апреля допускается рыбная икра, пишет RT.
При этом священнослужители подчеркивают, что Великий пост — это не когда держишь диету для достижения каких-то своих целей, вроде похудеть. Основная цель — пройти путь длиной в 40 дней, погрузиться в богослужение, пишет Life.ru.