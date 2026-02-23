Гастроэнтеролог Мазько: людям с заболеваниями сердца противопоказан пост

Великий пост в 2026 году начнется 23 февраля и завершится 11 апреля. Каждая неделя называется Седмица. Последняя Страстная седмица — самая важная неделя, каждый день имеет свое название, а верующие вспоминают последние земные дни Христа и события Евангелия, такие как Тайная вечеря, предательство Иуды, страдания на Голгофе и чудо воскрешения, сообщает 360.ru.