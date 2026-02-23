Каллас заявила о сокращении диппредставительства РФ при ЕС до 40 человек

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз признать свои ошибки и приступить к их исправлению. Российский дипломат уверена, что только так можно выйти из кризиса, который Европа создала себе самостоятельно.