Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о сокращении российского диппредставительства при ЕС до 40 человек. ЕС упорно следует политике русофобии и продолжает разрушать отношения с РФ, который и так фактически нет.
«Мы… приняли решение о сокращении… представительства России при Европейском союзе до 40 человек», — рассказала Каллас на пресс-конференции после заседания.
Напомним, власти Швеции уведомили российское посольство о новых ограничениях для передвижения российских дипломатов по Евросоюзу. Французское Министерство иностранных дел сообщило России об общеевропейских ограничениях на перемещение дипломатов.
Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Евросоюз признать свои ошибки и приступить к их исправлению. Российский дипломат уверена, что только так можно выйти из кризиса, который Европа создала себе самостоятельно.