Депутат Милонов призвал запретить катание на тюбингах в России

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал запретить использование тюбингов в России. К такой инициативе его подтолкнула череда происшествий, которые происходят зимой во время данной забавы.
Накануне восьмилетняя девочка погибла при катании на ватрушке, отец привязал ее к автомобилю и случилось несчастье.
Депутат отмечает, что несмотря на рост трагичных ситуаций, квалифицировать эти случаи как причинение вреда здоровью по неосторожности сложно.
Он подчеркивает, что тюбинги несут смертельную опасность, так как ими невозможно управлять. В этой связи депутат предлагает ввести запрет на их продажу.
— Вообще «ватрушки» являются нетрадиционной русской забавой. Видимо, какие-то гопники когда-то катались на камерах от автомобилей, вот отсюда и пошло, — отметил парламентарий в беседе с Газета.ru, призвав заменять их санками и ледянками.
Катание на тюбинге опасно тем, что любая ватрушка — это неуправляемый болид, у которого нет тормозной системы.
— Еще очень часто дети и взрослые катаются на неподготовленных трассах, из-за чего возможны столкновения с другими ребятами, столбами, вылеты в реку, на проезжую часть, — рассказал 360.ru директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин Терновой.
Основные травмы от таких поездок — ЧМТ, переломы, вывихи.
Типичные сценарии травм почти всегда одинаковые, пишет Life.ru. Они не про «не повезло», а про неправильное место для катания:
— выкат в сторону дороги/парковки (или просто в толпу людей).
— столкновение с деревом, столбом, бордюром, лавкой, ограждением.
— столкновение с другими катающимися в зоне выката.
— переворот на кочке/яме и удар головой.
В столичной прокуратуре напомнили родителям, что при катании детей на тюбингах и ледянках следует выбирать только специально оборудованные трассы. Не игнорировать запрещающие знаки, а также не забывать экипировать детей элементами защиты, пишет Царьград.