Депутат Милонов призвал запретить катание на тюбингах в России

— Еще очень часто дети и взрослые катаются на неподготовленных трассах, из-за чего возможны столкновения с другими ребятами, столбами, вылеты в реку, на проезжую часть, — рассказал 360.ru директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт Константин Терновой.