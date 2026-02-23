Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран из Новочеркасска отпраздновал 100-летие в День защитника Отечества

Почетный гражданин Новочеркасска Федор Рыбальченко встретил вековой юбилей.

Источник: Комсомольская правда

Почетный гражданин Новочеркасска, ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Рыбальченко отметил 100-летний юбилей 23 февраля. Глава Новошахтинска Павел Исаков и его первый заместитель Константин Хмельницкий лично поздравили ветерана.

Федор Иванович родился в 1926 году в Новочеркасске. В мае 1943 года он получил повестку и был направлен в Сталинград, где прошел обучение в Пензенском артиллерийском училище. После этого он отправился на фронт в район Луцка.

Федора Ивановича участвовал в тяжелых боях на Сандомирском плацдарме в Польше, освобождал Прагу и штурмовал Берлин.

После войны ветеран продолжал службу в звании сержанта до 1950 года. Фото: Павел Исаков.

После войны ветеран продолжал службу в звании сержанта до 1950 года. За свои подвиги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

Вернувшись в Новочеркасск в 1950 году, Федор Иванович долгие годы работал на местном электровозостроительном заводе. Сегодня, в свои 100 лет, он сохраняет бодрость духа и оптимизм.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.