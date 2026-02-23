Ветеран из Новочеркасска отпраздновал 100-летие в День защитника Отечества

Почетный гражданин Новочеркасска, ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Рыбальченко отметил 100-летний юбилей 23 февраля. Глава Новошахтинска Павел Исаков и его первый заместитель Константин Хмельницкий лично поздравили ветерана.
Федор Иванович родился в 1926 году в Новочеркасске. В мае 1943 года он получил повестку и был направлен в Сталинград, где прошел обучение в Пензенском артиллерийском училище. После этого он отправился на фронт в район Луцка.
Федора Ивановича участвовал в тяжелых боях на Сандомирском плацдарме в Польше, освобождал Прагу и штурмовал Берлин.
После войны ветеран продолжал службу в звании сержанта до 1950 года. За свои подвиги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».
Вернувшись в Новочеркасск в 1950 году, Федор Иванович долгие годы работал на местном электровозостроительном заводе. Сегодня, в свои 100 лет, он сохраняет бодрость духа и оптимизм.
