В Крыму на Пасху снова испекут рекордный кулич

«Кулич у нас в прошлом году был 1,8 метр на 2,5 метра. И на этот раз 12 апреля, на Пасху, мы обязательно тоже будем готовить угощение для посетителей нашего парка миниатюр, и будет большой кулич непременно», — рассказала собеседница.
Конечно, хотелось бы, чтобы этот кулич побил рекорд прошлого года, но главное, чтобы это праздничное кушанье было вкусным — на это будет главный упор внимания, добавила она.
«Нам же главное, чтобы он был еще и вкусный, качество надо соблюсти. Вы же когда дома печете, знаете, что и тесто должно подойти в тишине — его нельзя тревожить. А когда испекли уже куличи, надо их выложить правильно, как соты, потом залить взбитым белком, да так, чтобы он не испарился — целое дело. И у нас так», — поделилась управляющая парком.
А ведь помимо рецептуры важны украшения, которые будут непременно и в этот раз, сказала она.
«Мы в прошлый раз свой кулич украшали замками, деревьями — всем тем, что находится у нас в парке миниатюр, пряники пекли», — заметила управляющая.
До Пасхи еще есть время, но подготовительные работы уже начинаются, предлагают идеи, придумывают формы, а скоро будут делать и заготовки, рассказала она.
«Ну, а до 12 апреля будем опять неделю не спать, — говорит собеседница. — Ведь с приближением главного события каждые следующие сутки для организаторов становятся все меньше, а дел — все больше».