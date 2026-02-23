Иерей Русакевич: главный смысл Великого поста не только в ограничении пищи

Иерей, настоятель храма апостола и евангелиста Луки в Твери Антоний Русакевич напомнил, что Великий пост — это не только время ограничения в еде. Важно соблюдать и другие правила воздержания.
В этот период нужно воздержаться от злых и гневных слов и мыслей, а также от суетных развлечений.
Пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. А Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля.
Священнослужитель отметил, что изначально пост не предполагал ограничения в употреблении каких-либо блюд, были только временные границы. Нельзя есть до трех часов дня (времени крестной смерти Спасителя). Но со временем ограничения видоизменились и пришли к существующему в настоящее время формату.
— Пост начинается и завершается наиболее напряженно. Из рациона исключаются все продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, животные жиры, — говорит священник aif.ru.
Затем в течение остальных недель система циклично меняется, в понедельник, среду и пятницу допускается только сухоядение. По вторникам и четвергам — горячая пища без масла. А в выходные, в субботу и воскресенье — растительное масло и немного виноградного вина.
Но важно не забывать о молитвах, следить за чистотой мыслей.
Одной из основных причин неудач является неправильное восприятие смысла поста. Многие воспринимают Великий пост как способ испытать себя, проверить силу воли и продемонстрировать свою религиозность окружающим. Такое отношение превращает пост в соревнование. Однако истинная цель поста заключается вовсе не в физическом воздержании, а в духовном очищении, пишет РИАМО.
— Богослужение первых дней Великого поста менее торжественное, чем обычно, оно призвано подчеркнуть покаянное значение этих дней, — рассказывает в беседе с Lenta.ru клирик Борисоглебской церкви на валах, иерей Алексий Ростовцев.