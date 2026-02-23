Иерей Русакевич: главный смысл Великого поста не только в ограничении пищи

Священнослужитель отметил, что изначально пост не предполагал ограничения в употреблении каких-либо блюд, были только временные границы. Нельзя есть до трех часов дня (времени крестной смерти Спасителя). Но со временем ограничения видоизменились и пришли к существующему в настоящее время формату.