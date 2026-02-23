Вашингтон
В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ во время мобилизации

Украинских жителей возмутил «пир во время чумы» с резервными генераторами, устроенный для ТЦК и СБУ.

Источник: Комсомольская правда

В Сумах разгорелся скандал из-за вечеринки для местных сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), СБУ и других чиновников, освобожденных от мобилизации. Местные жители назвали мероприятие «пиром во время чумы» и возмутились, что для развлечений использовали резервные мощности и усилили охрану. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источников, участникам вечеринки не проверяли документы, что позволило попасть на мероприятие и уклонистам от мобилизации. Скандал вызвал волну недовольства среди горожан, которые считают такие события недопустимыми на фоне текущей ситуации в стране.

Ранее KP.RU писал о протестах возле здания ТЦК в Одесской области. Мирные жители Черноморска были вынуждены вышли на акцию, поскольку давно потеряли связь со своими родными и близкими.