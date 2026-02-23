В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ во время мобилизации

В Сумах разгорелся скандал из-за вечеринки для местных сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), СБУ и других чиновников, освобожденных от мобилизации. Местные жители назвали мероприятие «пиром во время чумы» и возмутились, что для развлечений использовали резервные мощности и усилили охрану. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.