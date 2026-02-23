Вашингтон
В Узбекистане наградили дворника, спасшего мальчика в Санкт-Петербурге

Президент Узбекистана своим указом наградил дворника Ибадуллаева, спасшего выпавшего из окна в Петербурге ребенка.

Источник: Аргументы и факты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении соотечественника Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество») за героический поступок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своём Telegram-канале.

«За проявленные в чрезвычайной ситуации мужество и самоотверженность при спасении ребёнка наш соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награждён медалью “Жасорат”», — написал Асадов.

Ибадуллаев, работавший дворником, спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа жилого дома. Мужчина поймал ребёнка и смягчил удар собственным телом, рискуя жизнью и здоровьем.

Главред «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что за свой героический поступок Ибадуллаев получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

