В Узбекистане наградили дворника, спасшего мальчика в Санкт-Петербурге

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении соотечественника Хайрулло Ибадуллаева медалью «Жасорат» («Мужество») за героический поступок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в своём Telegram-канале.
«За проявленные в чрезвычайной ситуации мужество и самоотверженность при спасении ребёнка наш соотечественник Ибадуллаев Хайрулло Сайдуллаевич награждён медалью “Жасорат”», — написал Асадов.
Ибадуллаев, работавший дворником, спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа жилого дома. Мужчина поймал ребёнка и смягчил удар собственным телом, рискуя жизнью и здоровьем.
Главред «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что за свой героический поступок Ибадуллаев получит премию имени Тиграна Кеосаяна.