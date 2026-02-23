В Петербурге почтили память пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград»

Утром того же дня президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак памяти и уважения ко всем защитникам, отдавшим свои жизни за Отечество. Под звуки военного оркестра военнослужащие почетного караула установили венок, составленный из алых роз и елового лапника, перед Вечным огнем. Путин подошел к венку, опустился на одно колено и поправил ленты, выполненные в цветах российского флага с надписью: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».