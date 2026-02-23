Напомним, Европа продолжает двигаться в направлении русофобской политики. ЕС так и не смог договорится в отношении нового пакета санкций. При этом на Западе признают, что ограничения, вводимые Европой, не работают. Более того, от санкций больше страдает именно европейские государства, но продолжают пытаться «укусить» РФ любым способом.