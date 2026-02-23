Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал обсуждение 20-го пакета санкций против России в ближайшие дни. В рамках этого документа он призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajans.
«Далее мы продолжим наращивать давление на Россию. Мы должны продвинуться вперед в вопросе 20-го пакета санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни», — пишет иностранное издание со слов Макрона.
Французский лидер сделал заявления на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Елисейском дворце. Обсуждались Украина, безопасность в Арктике и европейская оборона.
Напомним, Европа продолжает двигаться в направлении русофобской политики. ЕС так и не смог договорится в отношении нового пакета санкций. При этом на Западе признают, что ограничения, вводимые Европой, не работают. Более того, от санкций больше страдает именно европейские государства, но продолжают пытаться «укусить» РФ любым способом.