В Самарской области полицейские помогли водителю сломавшегося на трассе авто

В Самарской области полицейские пришли на помощь водителю, чей автомобиль сломался на трассе. Все случилось в темное время суток на 19 км дороги Николаевка — Черновский — Белозерки в Волжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил стоящий на проезжей части автомобиль Lada. У него была включена аварийная сигнализация. Водитель — житель Нефтегорска — рассказал полицейским, что в машине вышел из строя двигатель. Инспекторы с помощью троса отбуксировали авто на безопасный участок и предложили согреться в служебной машине.
Через некоторое время на место прибыл эвакуатор. Водитель сломавшегося автомобиля поблагодарил полицейских за помощь. После этого сотрудники ДПС продолжили нести службу.