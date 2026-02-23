В Самарской области полицейские помогли водителю сломавшегося на трассе авто

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил стоящий на проезжей части автомобиль Lada. У него была включена аварийная сигнализация. Водитель — житель Нефтегорска — рассказал полицейским, что в машине вышел из строя двигатель. Инспекторы с помощью троса отбуксировали авто на безопасный участок и предложили согреться в служебной машине.