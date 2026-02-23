Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области полицейские помогли водителю сломавшегося на трассе авто

Сотрудники ДПС помогли жителю Нефтегорска, у которого в холод сломался автомобиль посреди трассы.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские пришли на помощь водителю, чей автомобиль сломался на трассе. Все случилось в темное время суток на 19 км дороги Николаевка — Черновский — Белозерки в Волжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил стоящий на проезжей части автомобиль Lada. У него была включена аварийная сигнализация. Водитель — житель Нефтегорска — рассказал полицейским, что в машине вышел из строя двигатель. Инспекторы с помощью троса отбуксировали авто на безопасный участок и предложили согреться в служебной машине.

Через некоторое время на место прибыл эвакуатор. Водитель сломавшегося автомобиля поблагодарил полицейских за помощь. После этого сотрудники ДПС продолжили нести службу.