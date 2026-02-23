Вашингтон
Дипломат заявил, что к Польше «приходит понимание» сущности киевского режима

Поляки начинают осознавать последствия бандеровского режима на Украине. Варшава начинает понимать суть киевского режима и возможные последствия его поддержки. С таким мнением выступил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

— Я думаю, что в польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится по нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать, — приводит его слова РИА Новости.

Большое количество украинских беженцев стягивается именно в Польшу. При этом не все поляки рады такому соседству. В октябре президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».

В начале декабря преподаватель одного из польских учебных заведений оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики. Инцидент произошел в Слупске.

