Врач Маврина объяснила, почему кремы могут перестать работать

Врач Маврина заявила, что кремы могут перестать работать из-за усталости кожи от ухода.

Источник: Аргументы и факты

Жжение, стянутость и покраснение кожи могут появиться даже при устоявшемся уходе, если ослаблен защитный барьер. О причинах реактивности и способах восстановления «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Юлия Маврина.

По словам специалиста, когда барьер поврежден, кожа быстрее теряет влагу и острее реагирует на внешние факторы. Сначала возникают жжение и стянутость, затем присоединяются зуд, шелушение и стойкое покраснение. Часто проблема усугубляется тем, что человек в ответ начинает использовать больше активных средств, что усиливает раздражение и ведет к контактному дерматиту.

Среди распространенных ошибок врач назвала одновременное применение ретиноидов, кислот и бензоилпероксида, агрессивное очищение до скрипа и многослойность без пауз. Переносимость также снижают стресс, нехватка сна, смена сезона и работа отопления. Для восстановления эксперт рекомендует на 2−4 недели убрать все раздражающие компоненты и оставить только мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту. Улучшение обычно наступает в первые дни, но для полноценного восстановления требуется около 28 дней.

Ранее врач Алевтина Атагишиева объяснила, что провоцирует преждевременное старение.