В украинском Николаеве прогремел взрыв, пострадали семь полицейских

В украинском Николаеве прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали семь полицейских. Об этом сообщили в нацполиции Украины.
«В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате пострадали семь сотрудников управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили», — резюмировал глава нацполиции Иван Выговский. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Подробности случившегося не сообщаются. Кроме того, источник не сообщил, есть ли пострадавшие среди гражданских.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине сейчас подобные случаи не редкость. Несколько дней назад стало известно, что мать украинского бойца подорвала сотрудников ТЦК. Она сама погибла в результате инцидента. Два сотрудника украинского военкомата погибли, еще восемь человек пострадали, они находятся в больнице.