В украинском Николаеве прогремел взрыв, пострадали семь полицейских

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине сейчас подобные случаи не редкость. Несколько дней назад стало известно, что мать украинского бойца подорвала сотрудников ТЦК. Она сама погибла в результате инцидента. Два сотрудника украинского военкомата погибли, еще восемь человек пострадали, они находятся в больнице.