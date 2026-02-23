Умер актер Василий Антонов: чем известен звезда «33 квадратных метров»

Российский актер, режиссер и сценарист Василий Антонов скончался 13 февраля на 63-м году жизни. Он был руководителем юмористической телепередачи «О. С. П. -студия», а также одним из авторов сценария и актером сериала «33 квадратных метра. Дачные истории».
Чем известен Василий Антонов?
Василий Антонов родился в Воркуте 22 сентября 1963 года. В 1986-м окончил физико-математический факультет Московского горного института. В течение пяти лет работал горным мастером на шахте в Воркуте. В годы учебы в университете играл в команде КВН «МАГМА» вместе с будущими актерами Сергеем Белоголовцевым и Павлом Кабановым.
Василий Антонов был руководителем юмористического шоу «О. С. П. -студия». В конце 1998 года он вместе с частью команды ушел из проекта и создал передачу «БИС». Впоследствии Василий Антонов был сценаристом «Назло рекордам?!» и «Хорошие шутки». Кроме того, он работал над программой «Схема смеха» в 2006—2007 годах, комедией «ДМБ-003», принимал участие в создании юмористического телесериала «33 квадратных метра. Дачные истории».
Василий Антонов выпустил книгу в 2022 году.
В 2022 году Василий Антонов выпустил свою первую книгу под названием «Когда шутки были смешными». В произведении описываются жизнь и приключения команды КВН «МАГМА».
«Когда деревья были большими, а мы и телевизоры — маленькими, когда жизнь и новости были страшными, а зарплаты и шутки — смешными, в 90-е годы, в эпоху расцвета КВН, команда “МАГМА”, трижды участница Высшей лиги, совершала свой, пусть и не победный, зато очень веселый и иногда даже триумфальный путь по экранам и сценическим площадкам страны и даже некоторого зарубежья. Этот путь и сопутствующие ему невероятные приключения описаны в этой веселой книге», — говорится в аннотации к книге.
Василия Антонова погубил алкоголь?
Как написала в соцсети Наталья Белоголовцева, супруга актера Сергея Белоголовцева, бывали моменты, когда Василий Антонов злоупотреблял алкоголем. В частности, один раз он позвонил ей и заявил про «украденную» пьесу. В то же время Наталья Белоголовцева отметила талант Василия Антонова.
«Мне ужасно грустно. И нам всем. Он был дико талантлив», — указала она.