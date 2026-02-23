Умер актер Василий Антонов: чем известен звезда «33 квадратных метров»

«Когда деревья были большими, а мы и телевизоры — маленькими, когда жизнь и новости были страшными, а зарплаты и шутки — смешными, в 90-е годы, в эпоху расцвета КВН, команда “МАГМА”, трижды участница Высшей лиги, совершала свой, пусть и не победный, зато очень веселый и иногда даже триумфальный путь по экранам и сценическим площадкам страны и даже некоторого зарубежья. Этот путь и сопутствующие ему невероятные приключения описаны в этой веселой книге», — говорится в аннотации к книге.