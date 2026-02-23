SHOT: сотни эстонцев стоят в многочасовой очереди на границе с Россией

Игорь Таро отверг возможность создания электронной очереди к границе для пешеходов, благодаря которой люди могли бы приходить к назначенному времени, а не стоять на открытом воздухе часами. По мнению министра, создание такой системы потребовало бы от Эстонии слишком больших расходов, которые пришлось бы компенсировать за счет путешественников. При этом, по его словам, брать деньги за пересечение границы в принципе неправильно.