Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА перенесли из-за угрозы БПЛА

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА в итоге не будет доигран. Лига официально подтвердила: встреча окончательно остановлена. Игра проходила в Сочи. После первого периода при счёте 0:0 по стадиону прозвучало объявление об угрозе атаки беспилотников, а также просьба проследовать в укрытие.

Источник: Life.ru

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч № 643 ХК “Сочи” — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — рассказали в заявлении КХЛ.

Ранее Life.ru писал, что защитник «Динамо» Классон получил тяжёлую травму в матче КХЛ с «Автомобилистом». 33-летний швед неудачно упал во втором периоде игры и смог покинуть лёд только с помощью партнёров.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше