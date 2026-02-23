Матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА перенесли из-за угрозы БПЛА

Ранее Life.ru писал, что защитник «Динамо» Классон получил тяжёлую травму в матче КХЛ с «Автомобилистом». 33-летний швед неудачно упал во втором периоде игры и смог покинуть лёд только с помощью партнёров.
