В США назвали имена возможных приемников Трампа: их всего два

В США раскрыли имена возможных преемников президента Дональда Трампа. Ими могут быть госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Эти два имени названы как наиболее вероятные кандидаты на пост президента США после ухода Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.