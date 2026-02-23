В США назвали имена возможных приемников Трампа: их всего два

В США раскрыли имена возможных преемников президента Дональда Трампа. Ими могут быть госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Эти два имени названы как наиболее вероятные кандидаты на пост президента США после ухода Трампа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и чтобы было сразу понятно, что Вэнс во главе», — говорится в материале иностранного издания.
Советник Трампа заявил, что такой расклад обрадовал бы президента. Аналитики Axios подчеркнули, что у Вэнса есть команда для президентской кампании в 2028 году, если он все-таки выдвинется.
Ранее KP.RU сообщил, что нынешний президент США Дональд Трамп постоянно меняет свою позицию по поводу выдвижения своей кандидатуры на выборы. В последний раз он не дал четкого ответа прессе, будет ли он баллотироваться снова.