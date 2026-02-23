Сергей Собянин в своем блоге рассказал о предстоящем благоустройстве Екатерининского парка

Екатерининский — один из старейших усадебных парков Москвы. Он расположен в Мещанском районе. Решено преобразить и историческую, и современную части парка. Так, со стороны Олимпийского проспекта обустроят парадный вход, главным украшением которого станет воздушная арка с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд. Слева от нее расположатся павильоны: лодочная станция c солярием и ресторан с террасой. Объединит эти сооружения амфитеатр.