Сергей Собянин в своем блоге рассказал о предстоящем благоустройстве Екатерининского парка

Екатерининский — один из старейших усадебных парков Москвы. Он расположен в Мещанском районе. Решено преобразить и историческую, и современную части парка. Так, со стороны Олимпийского проспекта обустроят парадный вход, главным украшением которого станет воздушная арка с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд. Слева от нее расположатся павильоны: лодочная станция c солярием и ресторан с террасой. Объединит эти сооружения амфитеатр.
— Проведем экологическую реабилитацию и самого пруда, восстановим историческую дорожку вдоль кромки воды, — заявил Сергей Собянин.
Также вдоль берега разместят смотровые площадки и зоны отдыха, а парадную лестницу во главе водоема отремонтируют и оснастят пандусом для удобного спуска к воде.
— Приведем в порядок и шахматный павильон-ротонду. Павильон станет новой выездной площадкой для регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья», — заявил мэр Москвы.
Старую эстраду заменят на всесезонную с теплыми гримерками. А на месте утраченной танцевальной веранды появится новая, с современным светом и звуком. Поворачивающиеся стеклянные створки позволят использовать ее с апреля по октябрь.
— Приняли решение создать в парке круглогодичный павильон семейно-досугового центра, где можно будет проводить лекции, кинопоказы и мастер-классы. Для детей сделаем игровые площадки, — добавил Сергей Собянин.