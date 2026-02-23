Вашингтон
Сергей Собянин в своем блоге рассказал о предстоящем благоустройстве Екатерининского парка

23 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о предстоящем благоустройстве Екатерининского парка.

Источник: Агентство «Москва»

Екатерининский — один из старейших усадебных парков Москвы. Он расположен в Мещанском районе. Решено преобразить и историческую, и современную части парка. Так, со стороны Олимпийского проспекта обустроят парадный вход, главным украшением которого станет воздушная арка с панорамным видом на Большой Екатерининский пруд. Слева от нее расположатся павильоны: лодочная станция c солярием и ресторан с террасой. Объединит эти сооружения амфитеатр.

— Проведем экологическую реабилитацию и самого пруда, восстановим историческую дорожку вдоль кромки воды, — заявил Сергей Собянин.

Также вдоль берега разместят смотровые площадки и зоны отдыха, а парадную лестницу во главе водоема отремонтируют и оснастят пандусом для удобного спуска к воде.

— Приведем в порядок и шахматный павильон-ротонду. Павильон станет новой выездной площадкой для регистрации брака в рамках проекта «Новые адреса счастья», — заявил мэр Москвы.

Старую эстраду заменят на всесезонную с теплыми гримерками. А на месте утраченной танцевальной веранды появится новая, с современным светом и звуком. Поворачивающиеся стеклянные створки позволят использовать ее с апреля по октябрь.

— Приняли решение создать в парке круглогодичный павильон семейно-досугового центра, где можно будет проводить лекции, кинопоказы и мастер-классы. Для детей сделаем игровые площадки, — добавил Сергей Собянин.

