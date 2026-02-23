Фицо: Словакия прекратила поставлять Украине электроэнергию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. С таким заявлением он выступил в понедельник, 23 февраля, на встрече с руководителем оператора системы передачи электроэнергии SEPS.
— С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, она ее не получит, — заявил Фицо.
Премьер отметил, что страна имеет право действовать таким образом в ответ на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева, передает РИА Новости.
В тот же день Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
По информации Sky News, Евросоюз требует от Украины отремонтировать трубопровод «Дружба» для возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Еврокомиссия подтолкнула Киев к ремонту и попросила предоставить график восстановления после того, как повреждения на украинской территории остановили транзит с 27 января.