В Музее Победы стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

— Мы участвуем в «Зарнице 2.0» с момента появления проекта — с 2024 года. Ни одного сезона не пропустили, — сказала ученица Любучанской школы в городе Чехове Елизавета Суслова. — У нас проводится много патриотических занятий в школе, но на «Зарнице» мы получаем дополнительные знания, знакомимся с ребятами из других школ и Героями РФ.