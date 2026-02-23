23 февраля в Музее Победы стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В проекте приняли участие школьники из столицы и Московской области.
В холле Зала Славы собрались Герои Российской Федерации, военнослужащие, гордость Родины. Рядом — их преемники, желающие всем сердцем пойти по стопам своих наставников. Специально для участия в «Зарнице 2.0» в Музей Победы приехали школьники из Москвы и Подмосковья.
По словам участника президентской кадровой программы «Время героев», командира центра «ВОИН» Андраника Гаспаряна, в рамках проекта с детьми работают опытные наставники, среди которых есть герои спецоперации и ветераны боевых действий.
— Сегодня, чтобы не дать коллективному Западу воздействовать на сердца и умы наших детей, патриотические мероприятия особенно важны, — сказал Андраник Гаспарян. — Поэтому наставники рассказывают историю нашей великой России, о традиционных ценностях и преподают военно-прикладные науки.
Дети же с большим интересом слушают все, что рассказывают им старшие товарищи.
— Мы участвуем в «Зарнице 2.0» с момента появления проекта — с 2024 года. Ни одного сезона не пропустили, — сказала ученица Любучанской школы в городе Чехове Елизавета Суслова. — У нас проводится много патриотических занятий в школе, но на «Зарнице» мы получаем дополнительные знания, знакомимся с ребятами из других школ и Героями РФ.
Столица активно развивает и поддерживает многие направления военно-патриотического воспитания на базах школ, средних и высших учебных заведений. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2014 года в школах стали открывать кадетские классы и тематические клубы. Сегодня в них обучаются уже более 20 тысяч ребят. Они ежегодно участвуют в главных городских патриотических мероприятиях, парадах, соревнованиях и экспедициях. Все это время им помогают опытные наставники.
Кроме того, накануне Дня защитника Отечества в рамках проекта «Молодежь Москвы» открылся патриотический клуб «Город героев Москва». Он объединит ветеранов боевых действий, сотрудников ведомственных структур и граждан, отмеченных высокими госнаградами. Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
По ее словам, в рамках работы клуба будут регулярно проходить встречи студентов высших и средних учебных заведений с ветеранами боевых действий, патриотические акции, мастер-классы. Помимо этого, важным направлением сообщества будет оставаться поддержка и создание новых инициатив. Их участники клуба будут разрабатывать совместно с активистами направления «Молодежь Москвы. Город героев». Также Екатерина Драгунова подчеркнула, что столица всегда была местом, где чтят историю, помнят подвиги предков и бережно передают эти знания следующим поколениям.
Общение с участниками клуба — людьми, которых многие смело могут назвать примером доблести и чести, послужит надежной основой для формирования гражданской позиции и любви к своей Родине.
В проекте уже задействованы помощник генерального директора Музея Победы Андрей Жариков, военный корреспондент, ветеран боевых действий Виктор Хабаров. Также среди членов клуба есть политтехнолог и участник специальной военной операции на Украине Иван Ченин, директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков. Все они уверены, что общение с подрастающим поколением необходимо, чтобы привить детям правильные, традиционные ценности.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Артур Орлов, герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движение Первых»:
— Первостепенная задача проекта «Зарница 2.0» — это закрепление теоретических знаний программы начальной военной подготовки в школах. Кроме того, формат мероприятия стал площадкой, которая помогает ребятам поставить для себя определенные цели, чтобы поступить в высшие учебные заведения, ведомства, проверить себя и получить новый опыт. Здесь они получают знания, полезные и в обычной жизни, например, оказание первой медицинской помощи и управление беспилотниками.