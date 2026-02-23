Вашингтон
МТИС объявил об увеличении тарифа на услугу по трансляции телепрограмм

Пакет из 65 программ подорожает с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

«Минские телевизионные информационные сети» (МТИС) сообщили об увеличении тарифа по трансляции телепрограмм.

Абонентам рассказали, что с 1 марта 2026 года увеличивается тариф на услугу по трансляции телевизионных программ: «Стоимость аналогового пакета из 65 телепрограмм составит 12,10 рубля в месяц, с учетом НДС».

Кстати, новый телеканал появился в Беларуси на 12 кнопке с 23 февраля.

Ранее власти сказали, людям каких профессий проще найти работу в Минске.

А еще зефир и майонез из нута могут появиться в Беларуси благодаря выпуску аквафабы.