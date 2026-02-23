МТИС объявил об увеличении тарифа на услугу по трансляции телепрограмм

«Минские телевизионные информационные сети» (МТИС) сообщили об увеличении тарифа по трансляции телепрограмм.
Абонентам рассказали, что с 1 марта 2026 года увеличивается тариф на услугу по трансляции телевизионных программ: «Стоимость аналогового пакета из 65 телепрограмм составит 12,10 рубля в месяц, с учетом НДС».
