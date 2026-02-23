Доктор Вялов рассказал, в каких случаях можно получить ложный сигнал о раке

Онкомаркеры не всегда являются признаком онкологии, иногда они просто указывают на воспалительный процесс в том или ином органе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Он рассказал о пациентке, которая пришла к нему в панике, так как она получила тревожные результаты после сдачи онкомаркеров. Оказалось, что у него было воспаление желудка, при котором повышается 242 онкомаркер.
«После лечения гастрита онкомаркер пришёл в порядок», — сообщил Вялов.
Важно точно расшифровать свои анализы, подчеркнул доктор.
«Повышенные онкомаркеры требуют тщательной расшифровки, а не немедленного подозрения на рак», — резюмировал специалист.
