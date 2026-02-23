Вашингтон
Доктор Вялов рассказал, в каких случаях можно получить ложный сигнал о раке

Гастроэнтеролог Вялов сообщил, в каких ситуациях можно получить ложный сигнал о раке.

Источник: Аргументы и факты

Онкомаркеры не всегда являются признаком онкологии, иногда они просто указывают на воспалительный процесс в том или ином органе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он рассказал о пациентке, которая пришла к нему в панике, так как она получила тревожные результаты после сдачи онкомаркеров. Оказалось, что у него было воспаление желудка, при котором повышается 242 онкомаркер.

«После лечения гастрита онкомаркер пришёл в порядок», — сообщил Вялов.

Важно точно расшифровать свои анализы, подчеркнул доктор.

«Повышенные онкомаркеры требуют тщательной расшифровки, а не немедленного подозрения на рак», — резюмировал специалист.

Ранее онколог Ивашков рассказал о связи между пессимизмом и раком.