Тело китайского бизнесмена найдено закопанным в Стамбуле

Адвокат бизнесмена обратился в полицию 24 января и сообщил об исчезновении клиента в районе Бакыркёй на западе Стамбула. Полицейские отследили GPS-сигнал автомобиля Юн Вана и установили его последнее местонахождение. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили лопаты и кирки, а вскоре нашли и тело бизнесмена. Оно было закопано в поле на ферме. Руки и ноги мужчины оказались связаны, а рот заклеен скотчем.