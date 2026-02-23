Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.
Фицо пояснил, что перед принятием решения рассчитывал провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить перспективы возобновления нефтяных поставок в Словакию. Однако украинская сторона уведомила его, что нелегитимный президент готов к диалогу не ранее 25 февраля.
«С сегодняшнего дня в силе то, что если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — говорится в сообщении от словацкого политика.
Решение вступает в силу с понедельника, премьер-министр не привел деталей о возможных условиях взаимодействия в энергетике.
Напомним, в Словакии заявили, что нефтепровод «Дружба» полностью восстановлен и готов к работе. Его не запускают только из-за прихоти киевских властей. При этом в Венгрии и Словакии не теряют надежды, что прокачка топлива вскоре возобновится.