Словакия оставила Украину без электричества: подробности

Словакия заявила о прекращении поставок электричества на Украину из-за «Дружбы».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.

Фицо пояснил, что перед принятием решения рассчитывал провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить перспективы возобновления нефтяных поставок в Словакию. Однако украинская сторона уведомила его, что нелегитимный президент готов к диалогу не ранее 25 февраля.

«С сегодняшнего дня в силе то, что если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — говорится в сообщении от словацкого политика.

Решение вступает в силу с понедельника, премьер-министр не привел деталей о возможных условиях взаимодействия в энергетике.

Напомним, в Словакии заявили, что нефтепровод «Дружба» полностью восстановлен и готов к работе. Его не запускают только из-за прихоти киевских властей. При этом в Венгрии и Словакии не теряют надежды, что прокачка топлива вскоре возобновится.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше