IT-эксперт Геллер ответил, стоит ли бояться переводов от мошенников

Получателям мошеннических переводов по СБП, сопровождающихся провокационными комментариями «за наркотики» или «за продажу карты», не грозит наказание, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
По его словам, банки и государственные органы осведомлены о подобных мошеннических схемах, поэтому блокировка карты получателю не грозит.
Специалист подчеркнул, что людям важно знать об отсутствии опасности, чтобы не совершать необдуманных действий из-за страха. Мошенники используют такие комментарии, чтобы спровоцировать жертву на панику.
Геллер добавил, что технически предотвратить отправку подобных сообщений пока сложно. Для эффективного мониторинга операций необходимо внедрение систем на основе искусственного интеллекта и больших данных, но на это потребуется время. Пока же главным способом защиты эксперт назвал разъяснительную работу, чтобы граждане не боялись и не пытались самостоятельно решить проблему.
Ранее сообщалось, что мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их схемы обмана.