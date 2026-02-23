Вашингтон
IT-эксперт Геллер ответил, стоит ли бояться переводов от мошенников

Эксперт Артем Геллер заявил, что банки не блокируют карты россиян, на которые мошенники переводят деньги с провокационными комментариями.

Источник: Аргументы и факты

Получателям мошеннических переводов по СБП, сопровождающихся провокационными комментариями «за наркотики» или «за продажу карты», не грозит наказание, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По его словам, банки и государственные органы осведомлены о подобных мошеннических схемах, поэтому блокировка карты получателю не грозит.

Специалист подчеркнул, что людям важно знать об отсутствии опасности, чтобы не совершать необдуманных действий из-за страха. Мошенники используют такие комментарии, чтобы спровоцировать жертву на панику.

Геллер добавил, что технически предотвратить отправку подобных сообщений пока сложно. Для эффективного мониторинга операций необходимо внедрение систем на основе искусственного интеллекта и больших данных, но на это потребуется время. Пока же главным способом защиты эксперт назвал разъяснительную работу, чтобы граждане не боялись и не пытались самостоятельно решить проблему.

Ранее сообщалось, что мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их схемы обмана.