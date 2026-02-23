Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Похищенный на Бали владелец украинских кол-центров попросил прощения у жертв

Похищенный на Бали владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров обратился с извинениями к всем обманутым жертвам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Похищенный на Бали владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров обратился с извинениями к всем обманутым жертвам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, в Сети появилось новые видео с похищенным. На них Игорь Комаров в честь Прощеного воскресенья просит прощения у россиян, которых он обманул, и обращается к своим друзьям с просьбой помочь с выкупом — бандиты требуют за него 10 миллионов долларов.

На других видео Комаров рассказал о схемах обмана россиян и упомянул своего покровителя — авторитета Петровского-старшего по прозвищу Нарик. За его безопасность также отвечали сотрудники Службы безопасности Украины и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, он отметил, что эти же лица покровительствовали сети кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших организованных преступных группировок в Днепропетровской области, ранее занимавшейся наркобизнесом в Украине, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации не было.

Сын украинского авторитета Сергея Комарова отдыхал на острове Малайского архипелага вместе с Александром, сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского, и блогершей Евой М. Из-за неосторожности девушки их компанию раскрыли, и владельца кол-центров похитили.

О похищении стало известно на этой неделе. По данным журналистов, похитителями являются неизвестные выходцы из Чечни, которые захватили сыновей украинских криминальных авторитетов Ермака Петровского и Игоря Комаровского.