Mash: Похищенный на Бали владелец украинских кол-центров попросил прощения у жертв

Похищенный на Бали владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров обратился с извинениями к всем обманутым жертвам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации канала, в Сети появилось новые видео с похищенным. На них Игорь Комаров в честь Прощеного воскресенья просит прощения у россиян, которых он обманул, и обращается к своим друзьям с просьбой помочь с выкупом — бандиты требуют за него 10 миллионов долларов.
На других видео Комаров рассказал о схемах обмана россиян и упомянул своего покровителя — авторитета Петровского-старшего по прозвищу Нарик. За его безопасность также отвечали сотрудники Службы безопасности Украины и нынешний глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.
Кроме того, он отметил, что эти же лица покровительствовали сети кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших организованных преступных группировок в Днепропетровской области, ранее занимавшейся наркобизнесом в Украине, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации не было.
Сын украинского авторитета Сергея Комарова отдыхал на острове Малайского архипелага вместе с Александром, сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского, и блогершей Евой М. Из-за неосторожности девушки их компанию раскрыли, и владельца кол-центров похитили.
О похищении стало известно на этой неделе. По данным журналистов, похитителями являются неизвестные выходцы из Чечни, которые захватили сыновей украинских криминальных авторитетов Ермака Петровского и Игоря Комаровского.