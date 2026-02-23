Mash: Похищенный на Бали владелец украинских кол-центров попросил прощения у жертв

По информации канала, в Сети появилось новые видео с похищенным. На них Игорь Комаров в честь Прощеного воскресенья просит прощения у россиян, которых он обманул, и обращается к своим друзьям с просьбой помочь с выкупом — бандиты требуют за него 10 миллионов долларов.