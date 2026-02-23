ЕС хочет запретить выезд в Европу определенной категории россиян: кто может попасть под ограничения

В Европе заявили о введении нового запрета. Он может коснуться определенной категории россиян. Причем пострадать могут сотни тысяч человек. Речь идет о запрете въезда в ЕС для участников СВО. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в СВО на Украине», — резюмировала европейский политик.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе не смогли согласовать 20-й пакет санкций в отношении РФ. Венгрия наложила вето на принятие документа. Будапешт вновь будет рассматривать вопрос принятия ограничений, если будет разблокирован нефтепровод «Дружба». Однако в ЕС уже признали, что у них заканчивается фантазия при принятии новых ограничений. При этом и старые не работают, экономика РФ относительно адаптировалась к санкциям, это уже признали и на Западе.