Ранее KP.RU сообщил, что в Европе не смогли согласовать 20-й пакет санкций в отношении РФ. Венгрия наложила вето на принятие документа. Будапешт вновь будет рассматривать вопрос принятия ограничений, если будет разблокирован нефтепровод «Дружба». Однако в ЕС уже признали, что у них заканчивается фантазия при принятии новых ограничений. При этом и старые не работают, экономика РФ относительно адаптировалась к санкциям, это уже признали и на Западе.