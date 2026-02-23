Экс-посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

В Лондоне задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Как сообщает Sky News, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и возможной передаче конфиденциальной правительственной информации финансисту Джеффри Эпштейну.
В Скотленд-Ярд подтвердили факт задержания 72-летнего мужчины по месту жительства в районе Камден. Имя в официальном сообщении не называется, поскольку обвинения пока не предъявлены. Подозреваемого доставили в один из полицейских участков Лондона для допроса.
По данным Sky News, в 2009 году Мандельсон мог делиться с Эпштейном сведениями о налоговой реформе правительства лейбористов и о планах Евросоюза по поддержке стран Южной Европы в период финансового кризиса. Ранее полиция уже проводила обыски в его домах.
Ранее KP.RU писал, что Мандельсон подозревается в передаче конфиденциальной информации Эпштейну. Представитель Скотленд-Ярда Элла Мариотт подтверждала, что полиция Британии начала уголовное расследование против экс-посла. Она уточнила, что причиной начала расследования стали недавно опубликованные документы по делу финансиста.