Праздничный артиллерийский салют прогремел в День защитника Отечества в Самаре

В День защитника Отечества, 23 февраля 2026 года, в Самаре прогремел праздничный артиллерийский салют. Его устроили в 21:00 на первой очереди набережной Волги. Местный блогер Евгений Щекин показал, как это было.
По его словам, участок улицы Максима Горького в границах улиц Красноармейской и Вилоновской заранее перекрыли для движения. Несмотря на холод, посмотреть на салют пришло много горожан. Под восторженные крики людей на набережно дали 30 артиллерийских залпов холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30.
По словам самарцев, выстрелы из салютных установок были слышны даже на Безымянке. А это совсем другой конец города.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше