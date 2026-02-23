Shot: Сотни эстонцев отстояли очереди на границе, чтобы попасть в РФ 23 февраля

Сотни эстонцев ждут в очереди по семь-девять часов на границе, чтобы попасть в Россию к 23 февраля. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации канала, очереди на российско-эстонской границе наблюдаются еще с 20 февраля. Люди вынуждены стоять на морозе в 15 градусов в течение нескольких часов. Причиной большого скопления людей стали указания эстонских властей: с 24 февраля пересечение границы с Россией будет разрешено только в дневное время.
В связи с новыми правилами работы КПП многие эстонцы заранее начали планировать переход границы, чтобы успеть пройти ее вовремя, что и привело к образованию очереди. Некоторые из них собирались навестить родственников в День защитника Отечества.
Кроме того, автобусные компании с 24 февраля отменят вечерние и ночные рейсы через КПП по маршруту Таллин — Петербург, говорится в публикации.
Как сообщили в Politico, еще в январе Эстония также выступила с предложением наложить запрет на въезд в Европейский союз российским ветеранам военной операции на Украине. Таллин опасается, что множество людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу после окончания военного конфликта.