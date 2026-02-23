Shot: Сотни эстонцев отстояли очереди на границе, чтобы попасть в РФ 23 февраля

По информации канала, очереди на российско-эстонской границе наблюдаются еще с 20 февраля. Люди вынуждены стоять на морозе в 15 градусов в течение нескольких часов. Причиной большого скопления людей стали указания эстонских властей: с 24 февраля пересечение границы с Россией будет разрешено только в дневное время.