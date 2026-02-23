Форвард Сэм Энас стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в истории клуба в КХЛ

32-летний американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас набрал 179 очков, став лучшим бомбардиром команды за время выступления «зубров» в КХЛ, рассказали в клубе.
Это событие произошло в матче минского «Динамо» в Нижнем Новгороде, в котором белорусский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 4:3. Энас набрал 2 (1+1) очка и переписал историю команды. Теперь на его счету 179 (72+107) очков в КХЛ за «Динамо».
Он побил рекорд канадца Джеффа Платта, став единоличным лидером по результативности в истории клуба в КХЛ. Кстати, вслед за Энасом и Платтом третью строчку занимает с 166 очками Мэтт Эллисон, а затем идут белорусы Виталий Пинчук (153) и Андрей Стась (146).
В «Динамо» также рассказали, что Энас ранее установил клубный рекорд в КХЛ по количеству шайб за один регулярный чемпионат и стал лучшим ассистентом за всю историю «Динамо» в КХЛ.
