97-летняя британка умерла после 10-дневного ожидания скорой помощи

Пожилая британка скончалась из-за десятидневного ожидания госпитализации после перелома бедра.

Источник: Аргументы и факты

97-летняя Бабетт Бёрдж из британского Ньюпорта скончалась после того, как медицинские службы сообщили ей, что ей придётся ждать десять дней до прибытия скорой помощи при подозрении на перелом бедра. Об этом пишет Daily Mail.

19 октября 2025 года пожилую женщину обнаружили лежащей на полу её дома, она с трудом могла дышать. Спустя несколько часов она умерла.

Согласно вскрытию, основной причиной смерти оказалась пневмония, а неподвижность и перелом левого бедра были сопутствующими факторами. На теле также были обнаружены признаки мраморности кожи, указывающие на нарушение кровообращения, часто вызванное переохлаждением или длительным пребыванием в неподвижном состоянии.

За пять дней до трагедии фельдшер местной поликлиники осмотрел Бёрдж и зафиксировал классические признаки перелома шейки бедра. Однако вместо немедленной госпитализации ей сообщили, что скорая заберёт её в больницу Святой Марии только через десять дней. До этого момента женщина оставалась дома, где упала повторно.

Началось расследование, в ходе которого будут изучены задержка с вызовом скорой помощи и качество ухода, оказанного пожилой пациентке после падения.

Ранее стало известно, что жительница британского Ноттингема благодаря ошибке стала богаче Илона Маска.

