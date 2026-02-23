97-летняя британка умерла после 10-дневного ожидания скорой помощи

За пять дней до трагедии фельдшер местной поликлиники осмотрел Бёрдж и зафиксировал классические признаки перелома шейки бедра. Однако вместо немедленной госпитализации ей сообщили, что скорая заберёт её в больницу Святой Марии только через десять дней. До этого момента женщина оставалась дома, где упала повторно.