«Ждём вас с Победой»: Воспитанники астраханского детсада сделали для бойцов СВО трогательные открытки

Дети подарили бойцам СВО памятные открытки ко Дню защитника Отечества. Видео © Telegram / SHOT.
Как отмечают сами бойцы, для них особенно важны не столько вещи первой необходимости, сколько тёплые слова и внимание из дома. Послания от детей военнослужащие бережно хранят: открытки размещают в блиндажах, а письма носят с собой в нагрудных карманах.
«Мы хотим, чтобы каждая частичка тепла помогала вам в трудную минуту. И хотим, чтобы вы вернулись к своим семьям, близким и родным здоровыми, с Победой», — сказала воспитатель детского сада Ирина Кубаева.
Ранее сообщалось, что в России стартовал творческий фестиваль «Папа, я жду тебя дома!», приуроченный ко Дню защитника Отечества и предстоящему 9 Мая. Его цель — дать возможность детям и взрослым выразить поддержку участникам спецоперации и всем, кто стоит на страже Родины. Участники могут прислать рисунки, стихи, песни или видеоролики, посвящённые защитникам.
