СМИ: Газманов поднял гонорар за февральские выступления до семи миллионов рублей

Также сообщается, что Газманов выбирает представительский седан уровня Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии, а для своей команды требует автобус и сопровождение ГИБДД на случай пробок. Организаторы концертов не отказывают ему в этих требованиях, так как количество заявок на выступления в праздничные дни не уменьшается, даже несмотря на удвоение гонорара, говорится в материале.