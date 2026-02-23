СМИ: Газманов поднял гонорар за февральские выступления до семи миллионов рублей

Стоимость одного выступления Олега Газманова в феврале якобы возросла почти вдвое. Теперь цена за корпоратив составляет семь миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Как пишет канал, гонорар артиста за одно выступление увеличился почти в два раза. Ранее корпоратив обходился в четыре миллиона рублей, а теперь его стоимость якобы возросла до семи миллионов. В интернете не исключают, что до начала весны Газманов сможет заработать более 20 миллионов рублей благодаря своим выступлениям.
Что касается райдера на 2026 год, то Газманов решил его не менять. Он продолжает предъявлять высокие требования к организаторам концертов.
Как пишет канал, артист предпочитает элитные алкогольные напитки, премиальные сыры, мясные и овощные нарезки, негазированную воду, сезонные ягоды и качественную печень трески российского производства. Он особенно любит прошутто и брезаолу.
Также сообщается, что Газманов выбирает представительский седан уровня Mercedes-Benz, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии, а для своей команды требует автобус и сопровождение ГИБДД на случай пробок. Организаторы концертов не отказывают ему в этих требованиях, так как количество заявок на выступления в праздничные дни не уменьшается, даже несмотря на удвоение гонорара, говорится в материале.
Сам артист или его представители эту информацию не подтверждали.
16 января СМИ сообщили, что гастрольный график рэпера Ганвеста расписан до конца февраля, а его гонорар за одно выступление составляет 1,5 миллиона рублей. Кроме того, музыкант отказывается выходить на сцену без успокоительных препаратов. По данным журналистов, у музыканта также присутствуют проблемы со здоровьем, включая гастрит, язву и другие заболевания ЖКТ.