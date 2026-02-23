Федерация хоккея РФ бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение

В нем указано, что причиной стало аморальное поведение судей после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», который прошел 21 февраля. В ВХЛ считают, что их поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности и наносит ущерб репутации всего хоккейного сообщества. Что именно совершили судьи, не раскрывается.