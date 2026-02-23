Федерация хоккея РФ бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение о бессрочном отстранении трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) от работы на соревнованиях под своей эгидой за аморальное поведение, сообщается на сайте ВХЛ.
«ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», — говорится в заявлении.
В нем указано, что причиной стало аморальное поведение судей после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», который прошел 21 февраля. В ВХЛ считают, что их поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности и наносит ущерб репутации всего хоккейного сообщества. Что именно совершили судьи, не раскрывается.
При этом СМИ сообщили, что в Сети появился ролик из раздевалки после матча «Норильск» — «Омские Крылья», на котором судьи, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения.
