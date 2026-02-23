Вашингтон
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге

Хайрулло Ибадуллаев получил медаль «Жасорат» за подвиг в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил медалью «Жасорат» («Мужество») дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге. Указ о награждении подписан 23 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома. Ибадуллаев сумел подхватить ребенка на лету, благодаря чему удалось смягчить удар при падении и спасти ему жизнь. В настоящий момент малыш находится в реанимации.

Пресс-служба сообщила, что награда вручена за проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации. Власти республики подчеркнули, что поступок соотечественника стал примером человеческой смелости и ответственности.

Ранее KP.RU писал, что мать пострадавшего малыша подверглась травле в сети. Пользователи возмущены ее молчанием по поводу трагедии и требуют, чтобы она хоть как-то отблагодарила дворника за его героический поступок.