Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил медалью «Жасорат» («Мужество») дворника Хайрулло Ибадуллаева, спасшего ребенка в Санкт-Петербурге. Указ о награждении подписан 23 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.
Мальчик выпал из окна седьмого этажа жилого дома. Ибадуллаев сумел подхватить ребенка на лету, благодаря чему удалось смягчить удар при падении и спасти ему жизнь. В настоящий момент малыш находится в реанимации.
Пресс-служба сообщила, что награда вручена за проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации. Власти республики подчеркнули, что поступок соотечественника стал примером человеческой смелости и ответственности.
Ранее KP.RU писал, что мать пострадавшего малыша подверглась травле в сети. Пользователи возмущены ее молчанием по поводу трагедии и требуют, чтобы она хоть как-то отблагодарила дворника за его героический поступок.