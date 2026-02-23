Во Франции запросили до трех лет тюрьмы за граффити с Mirage в виде гробов

Впервые граффити обнаружили в июне 2024 года. После анализа видеозаписей с камеры наблюдения задержали трех человек. По данным AFP, следователи подозревают тестя одного из них в том, что он является заказчиком акции. Впоследствии полицейские задержали еще нескольких человек.