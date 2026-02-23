Во Франции запросили до трех лет тюрьмы за граффити с Mirage в виде гробов

Прокуратура Парижа запросила от полутора до трех лет заключения для семи граждан Молдавии, которых обвиняют в нанесении на здания граффити с изображением истребителя Mirage в виде гроба с крыльями, передает AFP.
Впервые граффити обнаружили в июне 2024 года. После анализа видеозаписей с камеры наблюдения задержали трех человек. По данным AFP, следователи подозревают тестя одного из них в том, что он является заказчиком акции. Впоследствии полицейские задержали еще нескольких человек.
Граффити, в частности, находили на зданиях, где расположены редакции газеты Le Figaro и AFP, а также на стене здания Национального собрания. Двое задержанных заявили, что им платили 100 евро в день за нанесение рисунков.
Как сообщалось ранее, фигурантам дела инкриминируют нанесение легкого ущерба имуществу в составе группы лиц. Кроме того, их обвиняют в деятельности, направленной на деморализацию армии в мирное время.