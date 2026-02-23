Вашингтон
В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотник

В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщает агентство «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщает агентство «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.

По его информации, на место происшествия быстро прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС. В ходе обследования территории специалисты нашли обломки, которые, по предварительным данным, принадлежат беспилотному летательному аппарату.

Оперативная группа МЧС начала изъятие фрагментов устройства. Обломки будут отправлены на экспертизу для определения типа беспилотника, его происхождения и целей полета.

В агентстве добавили, что информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Это не первый такой инцидент. 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

В декабре сразу несколько беспилотников упали в Турции. Последний нашли фермеры в поле рядом с районом Маньяс в провинции Балыкесир. Однако источники в министерстве национальной обороны заявили, что распространяемые в Сети изображения сбитого БПЛА являются старыми и не относятся к последнему инциденту.

