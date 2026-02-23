В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотник

В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщает агентство «Апсныпресс» в своем Telegram-канале.
Оперативная группа МЧС начала изъятие фрагментов устройства. Обломки будут отправлены на экспертизу для определения типа беспилотника, его происхождения и целей полета.
В агентстве добавили, что информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.
Это не первый такой инцидент. 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».
В декабре сразу несколько беспилотников упали в Турции. Последний нашли фермеры в поле рядом с районом Маньяс в провинции Балыкесир. Однако источники в министерстве национальной обороны заявили, что распространяемые в Сети изображения сбитого БПЛА являются старыми и не относятся к последнему инциденту.