Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В честь Дня защитника Отечества у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют

Вечером 23 февраля в Петербурге прошло традиционное мероприятие, посвящённое 23 Февраля. Фейерверк начался ровно в 21:00 и продлился 10 минут. Из-за мер безопасности вход на Заячий остров закрыли ещё в 18:00, но это не отпугнуло зрителей. Корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова встретила праздник у Дворцовой площади.

34

После первых залпов петербуржцы оживились и активно радовались салюту. Каждый залп посвятили героям, полководцам и великим победам страны. Всего расчеты Михайловской военной академии произвели 30 выстрелов из 12 орудий. Фейерверк раскрасил небо над Невой, а зрители встретили каждый залп аплодисментами. Люди громко и от души скандировали: «Россия! Россия! Россия!».

Люди шли от станции метро «Адмиралтейская» — поток не иссякал до самого начала салюта. Те, кому не хватило места на мосту, встали возле Эрмитажа. Везде дежурили наряды полиции и Росгвардии. Ростральные колонны традиционно зажгли, а Троицкий мост украсили флагами России и Петербурга. Сам мост подсветили в цвета российского триколора. Телебашня тоже окрасилась в бело-сине-красный.

По Неве курсировали суда на воздушной подушке — скорее всего, спасатели на дежурстве. Движение по мосту не перекрывали, гуляющие спокойно переходили с одного берега на другой. За несколько минут до девяти люди замерли в ожидании. И вот — первые залпы из пушек, а следом в небо взмыли огни.