В честь Дня защитника Отечества у стен Петропавловской крепости прогремел праздничный салют

После первых залпов петербуржцы оживились и активно радовались салюту. Каждый залп посвятили героям, полководцам и великим победам страны. Всего расчеты Михайловской военной академии произвели 30 выстрелов из 12 орудий. Фейерверк раскрасил небо над Невой, а зрители встретили каждый залп аплодисментами. Люди громко и от души скандировали: «Россия! Россия! Россия!».
Люди шли от станции метро «Адмиралтейская» — поток не иссякал до самого начала салюта. Те, кому не хватило места на мосту, встали возле Эрмитажа. Везде дежурили наряды полиции и Росгвардии. Ростральные колонны традиционно зажгли, а Троицкий мост украсили флагами России и Петербурга. Сам мост подсветили в цвета российского триколора. Телебашня тоже окрасилась в бело-сине-красный.
По Неве курсировали суда на воздушной подушке — скорее всего, спасатели на дежурстве. Движение по мосту не перекрывали, гуляющие спокойно переходили с одного берега на другой. За несколько минут до девяти люди замерли в ожидании. И вот — первые залпы из пушек, а следом в небо взмыли огни.