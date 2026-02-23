В Ростове на Западном 30-летний водитель сбил 13-летнего мальчика

ГИБДД напоминает: переходите дорогу исключительно по пешеходным переходам, убедитесь, что водители вас видят. Не забывайте повторять детям правила безопасности на дороге. Будьте особенно внимательны в жилых зонах и там, где могут находиться дети. Снижайте скорость перед переходами и в оживленных местах.