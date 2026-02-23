В Ростове на Западном 30-летний водитель сбил 13-летнего мальчика

Вечером 23 февраля на улице Еременко в Ростове автомобиль «Киа» сбил 13 летнего пешехода. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 18:20. За рулем находился 35-летний водитель. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия: устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ГИБДД напоминает: переходите дорогу исключительно по пешеходным переходам, убедитесь, что водители вас видят. Не забывайте повторять детям правила безопасности на дороге. Будьте особенно внимательны в жилых зонах и там, где могут находиться дети. Снижайте скорость перед переходами и в оживленных местах.
