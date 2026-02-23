Вашингтон
NYP: в США нашли гниющим самолет Эпштейна «Лолита Экспресс»

В США журналисты посетили самолет Джеффри Эпштейна «Лолита Экспресс» и оценили его состояние.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Джорджия журналисты посетили самолет «Лолита Экспресс» обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и обнаружили лайнер «гниющим», пишет New York Post.

«Часть некогда роскошного интерьера, включающего спальню, три зоны отдыха, кухню и две ванные комнаты, покрыта насекомыми и плесенью», — отмечается в материале.

В самолете обнаружили заплесневелые банки из-под крема для бритья, зубные щетки, резинки для волос, детские лосьон и присыпку. Кроме того, журналисты нашли разобранный телефон, грязные полотенца и бумажные салфетки с вышитым бортовым номером самолета.

«Посетители сразу же ощущают резкий затхлый запах, усугубляемый влажностью и почти полной темнотой, поскольку самолет был без питания с момента своего последнего полета в июле 2016 года», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по делу Джеффри Эпштейна.

