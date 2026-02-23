Врач Одерий напомнила о важности пить много воды в пост

По словам специалиста, овощи, бобовые и цельнозерновые крупы богаты пищевыми волокнами, которые действуют как губка: без достаточного количества жидкости они замедляют пищеварение и вызывают дискомфорт. Обычная норма воды составляет около 30 мл на килограмм веса, но при физических нагрузках и в самом посту, когда из рациона уходят «жидкие» продукты животного происхождения, потребность в воде возрастает. Врач советует начинать день со стакана воды и избегать сладкой газировки и концентрированных соков, которые могут усугубить обезвоживание.