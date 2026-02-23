Врач Одерий напомнила о важности пить много воды в пост

Во время Великого поста из-за обилия клетчатки в рационе возрастает риск запоров и вздутия живота. По этой причине важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий.
По словам специалиста, овощи, бобовые и цельнозерновые крупы богаты пищевыми волокнами, которые действуют как губка: без достаточного количества жидкости они замедляют пищеварение и вызывают дискомфорт. Обычная норма воды составляет около 30 мл на килограмм веса, но при физических нагрузках и в самом посту, когда из рациона уходят «жидкие» продукты животного происхождения, потребность в воде возрастает. Врач советует начинать день со стакана воды и избегать сладкой газировки и концентрированных соков, которые могут усугубить обезвоживание.
Особенно внимательными к гидратации следует быть людям с заболеваниями ЖКТ, пожилым, беременным и тем, кто испытывает высокие нагрузки. Понять, что воды достаточно, можно по светло-желтому цвету мочи, отсутствию сухости во рту и регулярному мягкому стулу.
Настоятель храма святителя Николая поселка Аккайын священник Владислав Коваленко в интервью радио Sputnik подчеркнул, что пост не следует воспринимать как диету. Это время для духовного изменения, покаяния и борьбы с грехами, а гастрономические ограничения — лишь средство. Новичкам батюшка советует начинать с малого и брать благословение, а в светские праздники 23 февраля и 8 марта не видит греха в том, чтобы порадовать близких постным угощением и подарками.
