Владимир Ресин: Сила Москвы в способности одновременно выполнять сложные задачи

— Самый сложный этап, без сомнения, пришелся на годы после распада СССР. Время было трудное не только для строителей, но и для всего города, для москвичей. Рухнула вся прежняя система централизованного планирования, а новой еще не было. Вместо того чтобы развивать город как единый организм, приходилось выживать. Финансирование было скудным, сети изношенными, накопленные проблемы огромными. Это был период, когда надо было не просто строить, а в первую очередь сохранить сам Стройкомплекс, не дать ему развалиться. И при этом тогда власти Москвы не отказались от своих обязательств перед москвичами, очередниками и льготниками.