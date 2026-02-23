Владимир Ресин: Сила Москвы в способности одновременно выполнять сложные задачи

21 февраля депутат Государственной думы, советник мэра Москвы и советник патриарха Кирилла Владимир Ресин отметил 90-летие. В интервью «Вечерней Москвы» он рассказал, что считает главным достижением своей жизни, как столица преображалась на его глазах, какие этапы развития города были самыми сложными и вдохновляющими, почему программа строительства храмов стала уникальным проектом и что для него значит Москва, которой он посвятил большую часть жизни.
Имя Владимира Иосифовича Ресина неразрывно связано со строительством мегаполиса на протяжении многих десятилетий. За каждым проектом стоит не только профессионализм, но и глубокая любовь к Москве, стремление сделать ее не просто современной, но и человечной, с крепкими духовными основами. Владимир Иосифович поделился с «Вечерней Москвой» своими размышлениями о пройденном пути, о миссии строителя и о том, какой он видит Москву сегодня и завтра.
— Владимир Иосифович, 90 лет — это целая эпоха. Какие чувства вызывает у вас эта дата? Что вы считаете главным достижением своей жизни?
— Благодарность за то, что Бог дает силы и позволяет оставаться в строю, быть полезным своему городу. Достижения я не делю на «мои» и «чужие». Все, что сделано, — это всегда результат работы большой команды.
Конечно, есть вещи, которыми по-человечески дорожишь. Мне довелось возглавлять Московский Стройкомплекс на сломе эпох, в очень непростые годы, после распада СССР. И я считаю успехом то, что мы не просто сохранили отрасль, а вывели ее на новый уровень. Сегодня миллионы москвичей живут в домах, которые мы строили, пользуются возведенными нами инфраструктурными и социальными объектами. Пожалуй, главное достижение того периода — что при моем участии был создан фундамент для дальнейшего комплексного развития Москвы, а локомотив столичной экономики — Стройкомплекс стал мощной современной структурой.
А сегодня мое главное дело и, если хотите, наше общее с коллегами достижение, помимо законотворчества, — это Программа строительства храмов. Возможность видеть, как на карте Москвы один за другим появляются эти духовные центры, как они меняют жизнь целых районов.
— Какой совет вы могли бы дать себе молодому, если бы была такая возможность, исходя из накопленного опыта?
— Мы работали в рамках задач своего времени. Строили быстро, массово, решали жилищные проблемы, выполняли поручения государства. Это было необходимо. Но я знаю, что стратегическое мышление, умение видеть город как единую систему, нужно было внедрять еще раньше и быстрее, чем мы это делали.
Мне повезло работать с людьми, которые мыслят именно так, как наш мэр Сергей Семенович Собянин. Вот к такому масштабу мышления я бы посоветовал стремиться с самого начала.
— Что для вас значит Москва, которой вы посвятили большую часть своей жизни?
— Москва для меня — это любимый город, больше, чем место работы, — часть моей жизни. Я работал и работаю сейчас, чтобы сделать ее не только красивой, но и удобной для жизни, по-настоящему функциональной.
Сила Москвы в ее способности одновременно выполнять несколько сложнейших задач: строить новое, обновлять старое и бережно сохранять свое историческое наследие.
И если оглянуться на последние десятилетия, то видишь стремительное движение вперед. Я могу это утверждать не по отчетам, а по личному опыту. Сегодня Москва переживает удивительное преображение. Город стал не просто современным, он стал умным и человечным.
— Вы построили карьеру от простого мастера до первого заместителя мэра Москвы. За это время было реализовано огромное количество проектов, значимых для Москвы и москвичей. Какой из них вам особенно ценен?
— Ну если говорить о карьере, я бы туда отнес и короткий период работы исполняющим обязанности мэра Москвы в сентябре-октябре 2010 года, когда совмещал ее с руководством Стройкомплексом города. И, конечно, работу депутата Госдумы от Москвы, которую веду до сих пор на протяжении 15 лет.
А что касается объектов, в строительстве или реконструкции которых мне довелось участвовать и которые стали своеобразными символами, визитными карточками Москвы, — список большой. Причем это не только отдельные объекты, но и целые программы. Выделить что-то одно сложно. Например, для меня была и остается на значимом месте — Программа сноса ветхих пятиэтажек первого периода отечественного домостроения, которую мы, правительство города, проводили в конце девяностых и нулевых и которую многие считают предтечей нынешней программы реновации.
Если говорить о действительно особых работах, то, конечно, на первом месте для меня стоят храм Христа Спасителя и Большой театр. Это были проекты, где не существовало права на ошибку. Нужно было сохранить и воссоздать символы страны, их дух и образ, и при этом сделать их современными, надежными.
Большой театр — это вообще отдельная история. Зритель должен был зайти и увидеть тот самый знакомый Большой, который он знает и любит, а под этим привычным обликом скрывались уже совершенно новые технологии и конструкции. Мы усилили фундамент, ушли на шесть этажей вниз, разместили там новую сцену, репетиционные залы, помещения для декораций и технические службы. Общая площадь театра увеличилась вдвое. Это была сложная, почти ювелирная работа.
Кстати, особое место среди знаковых для меня объектов занимает и Поклонная гора. Там важно было создать не просто мемориал, а органичное и привлекательное пространство, где есть и тишина, и жизнь. Чтобы люди приходили туда не по обязанности, а по внутренней потребности. Масштаб был большой, ответственность тоже, сроки сжатые.
— Москва за эти десятилетия изменилась до неузнаваемости. Какие этапы развития города были самыми сложными, а какие — самыми вдохновляющими?
— Самый сложный этап, без сомнения, пришелся на годы после распада СССР. Время было трудное не только для строителей, но и для всего города, для москвичей. Рухнула вся прежняя система централизованного планирования, а новой еще не было. Вместо того чтобы развивать город как единый организм, приходилось выживать. Финансирование было скудным, сети изношенными, накопленные проблемы огромными. Это был период, когда надо было не просто строить, а в первую очередь сохранить сам Стройкомплекс, не дать ему развалиться. И при этом тогда власти Москвы не отказались от своих обязательств перед москвичами, очередниками и льготниками.
А самое вдохновляющее время — это, безусловно, сейчас. За последние полтора десятилетия Москва буквально расцвела. Мы вернулись к комплексному градостроительному подходу, когда каждый объект — часть большой, продуманной системы: современное жилье, парки, транспортные развязки, социальные объекты и, конечно, храмы. В этом огромная заслуга мэра Сергея Семеновича Собянина и его команды. Видеть, как Москва с каждым годом становится удобнее для своих жителей и красивее — радует душу и сердце.
— Какие качества, на ваш взгляд, являются ключевыми для руководителя?
— Для руководителя, особенно в нашей сфере, важно сочетать два, казалось бы, противоположных качества. Твердость и умение принимать сложные решения, часто быстро и в условиях неопределенности. Наше дело редко бывает простым, трудности — это норма. Но нельзя пасовать перед ними. Руководитель должен видеть дальше сиюминутных проблем и понимать, что его решения влияют на жизнь людей на десятилетия вперед.
Не менее важно относиться с уважением и слышать не только коллег-профессионалов, но и простых жителей, для которых мы в конечном счете и работаем.
— Программа строительства православных храмов стала уникальным проектом. Что побудило вас возглавить эту инициативу?
— Точкой отсчета для меня лично, да и для многих, было воссоздание храма Христа Спасителя. Он стал символом возвращения к своим корням. И очень важно, что на этом мы не остановились. Из опыта строительства храма Христа Спасителя, потребности в вере миллионов россиян и родилась сама идея Программы строительства новых православных храмов. Это была инициатива Святейшего Патриарха Кирилла. А мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, власти города увидели реальный, живой запрос от москвичей, которые хотели иметь духовный центр в шаговой доступности, в своем районе и поддержали эту инициативу.
Благословение патриарха и поручение мэра Москвы возглавить рабочую группу Фонда поддержки строительства храмов в Москве стало решающим, чтобы в качестве куратора взять ответственность за выполнение программы. Я подумал, раз уж мне волей судеб еще в должности исполняющего обязанности мэра Москвы довелось подписать постановление о строительстве в Москве 200 храмов, то мне это и выполнять.
— Какие сложности возникали при реализации Программы «200 храмов» и как их удавалось преодолевать?
— Сложности есть в любом большом деле, и наша программа тоже не исключение. Самая частая история, конечно, связана с финансированием. Мы строим на благотворительные пожертвования, а это значит, что поступление средств может быть нерегулярным. Бывает, собрали на один этап, а, пока шли работы, изменилась ситуация на рынке, цены подросли, и снова нужно искать решения.
Именно здесь на помощь приходит организационная система программы и накопленный нами опыт. Мы помогаем приходам: ищем, где можно оптимизировать затраты без потери качества, подбираем материалы, иногда корректируем проектные решения под конкретные условия. Это позволяет удерживать стройки в графике.
Кроме того, на каждом объекте есть и свои «нюансы». То обнаруживаются незапланированные инженерные сети прямо на пятне застройки, то участок оказывается слишком узким или со сложным грунтом, то вступают в силу жесткие ограничения по высотности. Все это требует индивидуального подхода.
— Что для вас лично значит возрождение храмов в Москве? Какую роль, по-вашему, они играют в жизни современного города?
— Понимание исторической ответственности и желание исправить ту несправедливость по отношению к Церкви, которая была допущена советской властью. Ведь когда-то Москва была златоглавой, а затем лишилась своих святынь. Сейчас Москва снова становится златоглавой, и роль храма уже вышла далеко за пределы только богослужебной. По сути он берет на себя важнейшую социальную функцию, становясь живым, объединяющим центром района. Мы изначально проектируем храмовые комплексы как многофункциональные пространства, куда людям хочется приходить. Строительство храма почти всегда запускает цепочку позитивных изменений вокруг, появляется новое благоустройство, удобные пешеходные связи, освещение.
В приходских домах открываются воскресные школы, спортивные секции, кружки по ремеслам, оказывают помощь семьям и тем, кто в сложной ситуации. Храм превращается в место настоящего диалога, взаимопомощи и воспитания молодежи. Наша программа объединяет людей разных поколений и взглядов вокруг простых, вечных ценностей.
— Есть ли среди построенных храмов те, которые имеют для вас особое значение или историю?
— Почти с каждым храмом связана своя история. Так что расскажу об одном из недавно завершенных проектов — комплексе Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее, который мы сдали летом прошлого года. По благословению патриарха он стал главным духовным центром строителей России.
Когда оказываешься внутри этого комплекса, сразу понимаешь, какой большой путь мы прошли. Архитектура получилась мощной и торжественной, но при этом живой и открытой. Белый камень, пять куполов, высота больше шестидесяти метров — это на сегодня самый высокий храм программы. Храм не давит на пространство, а, наоборот, словно раскрывает его. Внутри мрамор двенадцати оттенков, тонкая работа мозаичистов, насыщенные цветом библейские образы. Видно, что мастера работали не формально, а с душой, вкладываясь в каждую деталь. Проект росписи и сюжеты мозаики авторства народного художника России Василия Нестеренко.
Новый храм расположился на стыке трех районов — Останкино, Отрадное и Свиблово. Он вписан в облик района и будет служить людям, надеюсь, не одно столетие. А при храме возведено здание, в котором расположились два центра: духовно-просветительский с воскресной школой и кризисный — для молодых мам, попавших в сложную жизненную ситуацию. Для меня это тот самый случай, когда смотришь на результат и понимаешь, ради чего все это делается и почему эта работа нужна.
СПРАВКА.
Запущенная в апреле 2011 года Русской православной церковью и Правительством Москвы, Программа строительства православных храмов в Москве (неофициально известная как «Программа-200») направлена на возведение новых 200 церквей шаговой доступности в спальных районах столицы. Финансирование проекта полностью внебюджетное. Оно осуществляется как через финансово-хозяйственное управление Московской патриархии, так и через прямые пожертвования приходам. С 2010 года программа охватила 296 участков, на которых возведено 152 капитальных храмовых комплекса и 121 временное деревянное строение. В 273 новых православных святынях идут службы и созданы новые приходы, при каждом из которых открыты классы воскресной школы, где дети изучают не только Закон Божий, а еще и различные ремесла, науки и искусства. Ближе всего к завершению программы Восточный и Северо-Восточный административные округа. Самый большой объем работы сосредоточен в ТиНАО, где запланировано строительство 74 объектов.
ДОСЬЕ.
Владимир Иосифович Ресин родился 21 февраля 1936 года в Минске. С 1962 года начал свою карьеру в строительных организациях Москвы. С 1992 года и до октября 2010 года Ресин бессменно занимал ключевые позиции в Правительстве Москвы, будучи первым заместителем премьера, а затем первым заместителем мэра и руководителем Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города. С 2011 года и по настоящее время Владимир Иосифович является депутатом Государственной думы VI, VII и VIII созывов. Также с 2012 года он является советником мэра Москвы и советником по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси и куратором Программы строительства православных храмов в Москве. Награжден многими государственными наградами, в числе которых: ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.