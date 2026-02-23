Сын режиссера Роба Райнера не признал вину в убийстве родителей

Ник Райнер, 32-летний сын известного голливудского режиссера Роба Райнера, не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров», — говорится в сообщении.
Мужчине грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. На данный момент Ник Райнер находится под стражей без права на залог.
Тела 87-летнего Роба Райнера и его супруги Мишель были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе в декабре 2025 года. По данным источников, накануне трагедии семья посетила рождественскую вечеринку, где между отцом и сыном произошла серьёзная ссора.
Роб Райнер начал карьеру в 1960-х годах и стал одним из самых известных режиссеров Голливуда благодаря таким фильмам, как «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». В 2013 году он также исполнил роль отца главного героя в картине «Волк с Уолл-стрит».