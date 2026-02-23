В Нижегородской области борщевик хотят причислить к «растениям-иноагентам»

«Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили, как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать», — подчеркнул спикер регионального парламента.