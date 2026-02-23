Вашингтон
В Нижегородской области борщевик хотят причислить к «растениям-иноагентам»

Люлин: в Нижегородской области борщевик могут причислить к растениям-иноагентам.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев — РИА Новости. Борщевик Сосновского планируют внести в список «растений-иноагентов» в Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

«В законодательстве области скоро появится понятие о растениях-иноагентах, угрожающих экологии и здоровью людей. Перечень зловредов будет утверждать правительство региона. Первый и главный кандидат — борщевик Сосновского», — написал Люлин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что проект поправок в законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях» рекомендован парламенту профильным комитетом регионального парламента ко второму чтению.

Люлин отметил, что от ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети.

«Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили, как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом. Поправки в законы области ставят в этом вопросе точку. Растение не просто признается чужеродным, но у каждого владельца земли еще и появляется обязанность его уничтожать», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Он напомнил, что за халатное отношение владельцев земельных участков к опасным растениям вводится материальная ответственность.

Ранее в Госдуме сообщили, что владельцам земельных участков в России с 1 марта может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений.

Президент России Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. В настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.