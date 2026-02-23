В Гагрском районе Абхазии упал и взорвался БПЛА

В Гагрском районе Абхазии 23 февраля упал беспилотный летательный аппарат, звуки взрыва от него услышали местные жители. Информацию об этом опубликовало агентство «Апсныпресс» в Telegram-канале.
Эксперты МЧС приступили к изъятию фрагментов для дальнейшей экспертизы, чтобы определить тип аппарата, его происхождение и цель полета. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, уточняя все обстоятельства.
Ранее KP.RU писал об уничтожении силами ПВО России 152 киевских беспилотников, летевших над регионами России и акваторией Азовского моря. Аппараты сбили в ночь на 23 февраля.
